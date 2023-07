Formazione dei docenti per gli studenti del futuro

La terza edizione della scuola estiva Masterclass for Steam si è da poco conclusa, dopo un programma preliminare online e una settimana di attività in presenza tra l’Opificio Golinelli e il liceo Steam International di Bologna. Il percorso, promosso da Fondazione Golinelli e Confindustria Emilia Area Centro, ha coinvolto 24 insegnanti provenienti dalle scuole secondarie di primo e secondo grado di tutto il Paese. Selezionati tra oltre 150 candidati, hanno lavorato con un approccio interdisciplinare, tipico della metodologia Steam, su tecnologie e strumenti integrabili nella quotidianità scolastica: intelligenza artificiale e rapporto uomo macchina, frontiere della realtà aumentata e virtuale, narrazione e linguaggi, co-progettazione e progettazione empatica di esperienze, sostenibilità e open schooling, inclusione e personalizzazione, dati e visualizzazione. "Confindustria Emilia ha sostenuto con la massima convinzione anche questa terza edizione di Masterclass for Steam insieme alla Fondazione Golinelli, un progetto il cui valore è confermato anno dopo anno dagli ottimi risultati in termini di partecipazione e di programmazione. Studiare le materie Steam oggi significa essere preparati ad unire creatività e conoscenza tecnica per affrontare le sfide del nostro tempo e le opportunità dei mestieri di domani; in questo senso è di fondamentale importanza riportare al centro il ruolo dell’insegnamento e dei suoi professionisti", dichiara Tiziana Ferrari, direttore generale di Confindustria Emilia Area Centro.

"Dare agli studenti gli strumenti per immaginare e dare forma al proprio futuro in maniera innovativa è una sfida quotidiana per i docenti di tutto il Paese. L’alleanza con Confindustria Emilia Area Centro per Masterclass for Steam si muove in questa direzione, contribuendo allo sviluppo del sistema scolastico nel segno dell’interdisciplinarietà e dell’innovazione", Antonio Danieli, vice presidente e direttore generale di Fondazione Golinelli.