Formazione e nuovi orizzonti. Tre anni di Bigbo

BIGBO, la community di startup e talenti volti all’innovazione e all’imprenditoria, tira le somme di tre anni trascorsi fra formazione, mentoring, networking e impegno per sostenere le realtà lavorative emergenti. Offrendo alle nuove imprese gli strumenti necessari per crescere in modo sostenibile e competitivo, grazie alla partnership tra Fondazione e Intesa, nell’ultimo triennio BIGBO ha visto una crescita rilevante della sua community e del suo impatto, grazie a un progressivo incremento delle attività e delle opportunità offerte. Ed è riuscito a creare una comunità coesa di innovatori impegnati a risolvere problemi reali e a generare un impatto positivo sulla società. Nel complesso, gli eventi organizzati sono stati 248 distinguendo tra webinar, iniziative continuative o in collaborazione con partner esterni, giornate formative, conferenze e tavole rotonde, per un totale di 6.611 iscritti. L’area coworking ha visto un tasso di occupazione crescente dei desk disponibili, stabilmente oltre il 50%, rappresentando una componente fondamentale di BIGBO con i nuovi contratti di postazioni attivati o i rinnovi, sia a pagamento sia includendo le promozioni di scrivanie gratuite per studenti e team imprenditoriali non costituiti fino al termine di ogni anno. Dalla collaborazione con Intesa Sanpaolo sono scaturiti i due programmi di incubazione promossi nel 2022 e 2023 (Social Impact Incubation System e Better Life Incubation System) con 20 team imprenditoriali selezionati su 84 idee progettuali candidate, provenienti sia dall’Italia sia dall’estero, 100 ore di masterclass e 208 ore di mentoring distribuite nei rispettivi periodi di incubazione.