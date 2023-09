"Formazione e sicurezza. Le imprese in prima linea per prevenire gli infortuni" Leonardo Fornaciari, presidente di Ance Emilia, ribadisce l'impegno delle imprese del settore sulla sicurezza, dopo l'incidente mortale avvenuto al Marconi. Formazione dei dipendenti, utilizzo di sensori e mantenimento dell'attenzione sono le azioni necessarie per prevenire gli infortuni.