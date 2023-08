Formazione, investiti 3,7 milioni

Con un investimento di circa 3,7 milioni di euro, aumentato di quasi 700 mila euro rispetto a quanto inizialmente previsto, la Regione sostiene un’ampia offerta su tutto il territorio di misure formative – oltre 300 percorsi – per rafforzare le competenze delle figure chiave che operano nelle imprese dell’Emilia-Romagna. Le risorse provengono dal Programma Fse plus e sono state messe a bando per gli enti di formazione.