Formazione, via a ’Caab Academy’

Il Centro agroalimentare di Bologna migliora la qualità del lavoro e della capacità innovativa della piattaforma dell’ortofrutta bolognese con la nascita di ’Caab Academy’. Il nuovo progetto formativo, l’Academy ’Alimentare le competenze’, nasce grazie all’esperienza maturata nel settore agroalimentare e dalla relazione tra la piattaforma pubblica e imprese che vi operano e costituisce "il primo esperimento di Academy pubblico-privata in città, con l’integrazione dei servizi di collocamento", attivi da gennaio, come spiega il Presidente di Caab, Marco Marcatili (foto). L’iniziativa si è aggiudicata fondi europei per la formazione per un valore di oltre 450mila euro, dedicati ai primi percorsi formativi dell’Academy.

"Il riconoscimento delle potenzialità del progetto che vede insieme piattaforma e imprese – conferma Marcatili – ci rende orgogliosi". L’Academy rappresenta un’opportunità strategica per le aziende del Centro, fornendo percorsi formativi mirati a migliorare la competitività, l’innovazione e la digitalizzazione del settore agroalimentare. Le iniziative formative saranno rivolte a dipendenti, imprenditori e professionisti che operano nella filiera, con l’obiettivo di accrescere le competenze su temi chiave come l’e-commerce, il marketing digitale e la logistica integrata.

Per il Caab, poi, arriva un’altra novità: il servizio di delivery B2B Caab Fresh sbarca a Ferrara, insieme al partner logistico Torello, proponendo un nuovo servizio dedicato a grossisti, dettaglianti e ristoratori.