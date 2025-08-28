Formidabili quegli anni Cinquanta a Persiceto

Persiceto si tuffa nelle atmosfere degli anni Cinquanta col ‘Festival San GiovAnni ’50’, giunto all’11ª edizione. In programma musica dal vivo, balli ed esibizioni, esposizioni d’epoca, contest, spettacoli, vintage market e stand gastronomico. Per due weekend, dal 29 al 31 agosto e dal 5 al 7 settembre, nel centro sportivo di via Castelfranco, si tiene l’ormai tradizionale evento che rievoca le suggestive atmosfere di quel periodo.

Sei serate di concerti live e dj set con artisti del territorio italiano e internazionale: The Latin Charmers, Laura B meets The Good Fellas, Di Maggio Bros feat New Tones, Miss Joan & The Jivin Blues, Boogie Banausen e in chiusura i sensazionali Jumpin Up. Ogni sera si alterneranno le lezioni gratuite coi primi passi di boogie woogie, collegiate shag, balboa, musicality e solo jazz con le esibizioni delle migliori scuole di ballo. Sabato 30 agosto il Pin Up Fashion Show San Giovanni ’50, con sfilata in abbigliamento anni ’50 ed elezione di Miss Pin Up. Domenica 31 agosto appuntamento con il Burlesque aereo e con il fuoco, per uno spettacolo che gli organizzatori assicurano davvero travolgente. Sabato 6 settembre si terrà la visita guidata "A Passo di Swing", nell’ambito del ciclo "VisitPersiceto", per ripercorrere un itinerario insolito e poco conosciuto: i luoghi e i personaggi degli anni ’50 a San Giovanni in Persiceto. Sabato 6 e domenica 7 settembre, dalle 10 alle 13, nella palestra delle piscine, si svolgerà un dance camp a disposizione di chi desidera cimentarsi nel boogie woogie, con le lezioni dei campioni del mondo Dimitri & Alexia. Nelle stesse date in collaborazione con piscine Sogese Bologna, all’interno dell’area delle piscine, si terrà Rock’n’roll pool party: pista da ballo e dj set dalle ore 15 alle 19, per chi vuole fare un tuffo in pista.

Ogni sabato e domenica, inoltre, esposizione di auto d’epoca in collaborazione con il coordinamento di Bologna di Fiat 500 Club Italia e con American Brother Us Car: Cadillac, Camaro, Mustang, Corvette, Pick up e Muscle car, icone americane e non solo pronte a invadere il campo sportivo. A fare da cornice alla manifestazione lo stand gastronomico con cucina tradizionale, pesce e piadine, vintage market e luna park. Grazie alla collaborazione col partner etico della manifestazione, ’Piccoli grandi cuori onlus’, chi lo desidera può portare in regalo allo stand gastronomico un giocattolo nuovo che sarà destinato ai bambini e ai ragazzi della cardiologia e cardiochirurgia pediatrica ed età evolutiva al policlinico Sant’Orsola.

p. l. t.