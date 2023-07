Fornaio preso a calci in faccia da due ladruncoli

Preso a calci in faccia perché cerca di bloccare due ladri che hanno rubato nella sua attività: denunciati due minorenni. Protagonista di questa triste vicenda il fornaio di Piazza Kennedy, a Camugnano, che ha rimediato una prognosi per trauma contusivo di sei giorni. Un 17enne e un 15enne sono stati denunciati alla Procura dei Minorenni di Bologna, per tentato furto con destrezza in concorso. La denuncia è scaturita da un episodio avvenuto il 2 luglio, quando un fornaio italiano di 61 anni, residente a Camugnano, ha segnalato ai carabinieri un fatto accaduto la notte precedente. In particolare, l’artigiano ha riferito che intorno alle 4 del mattino, due giovani si sono presentati in negozio per acquistare delle pizze che lui gli ha venduto regolarmente. Dopo di che è tornato nel retro bottega per continuare a lavorare.

A quel punto, i ragazzi, approfittando della distrazione del fornaio, hanno preso un sacco di pane e sono fuggiti. Accortosi del furto, il fratello del fornaio, 66enne italiano, che lavora nella panetteria, ha inseguito i due ragazzi, costringendoli ad abbandonare la refurtiva. Uno dei due minorenni, nella fuga, è ritornato sui propri passi raggiungendo il fornaio e colpendolo con un calcio in faccia. Il trauma è stato tale da provocare uno svenimento al 66enne che è rimasto inerme a terra. Soccorso dal fratello 61enne, il malcapitato ha ripreso conoscenza e si è recato in una struttura sanitaria poco distante da cui è stato dimesso, poche ore dopo, con una prognosi di sei giorni per un politrauma facciale contusivo. Grazie alle immagini del sistema di videosorveglianza pubblico che ha ripreso la scena, e grazie alla descrizione dei due giovani fatta dal 61enne che gli aveva venduto le pizzette e dal fratello 66enne aggredito, i carabinieri, qualche giorno dopo, sono riuscite a risalire all’identità dei due giovani.

Si tratta, per l’appunto, di un 17enne ed un 15enne, entrambi italiani e senza alcun precedente di polizia. I due giovanissimi ladri sono ora indagati e dovranno rispondere del reato di tentato furto con destrezza in concorso. Il 17enne, che è il responsabile dell’aggressione fisica ai danni del 66enne, dovrà altresì rispondere di lesioni personali aggravate. L’episodio ha destato rabbia e preoccupazione nella piccola comunità di Camugnano dove, dalla notte dell’aggressione, il fatto è sulla bocca di tutti.

Zoe Pederzini