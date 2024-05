Forno cerca confezionatore. Il lavoro è notturno

Si cerca un addetto o un’addetta alla produzione di prodotti da forno a Bologna. La figura ricercata si occuperà della gestione del processo di confezionamento e della distribuzione di prodotti freschi, mediante prezzatura ed etichettatura del pane fresco, di pizze/focacce e della preparazione del pane sfuso sulla base degli ordini.

Oltre a questo, la risorsa si occuperà anche della pulizia e del riordino del locale magazzino, di lavare teglie e ceste con lavaceste, dello stoccaggio delle materie prime e del materiale di confezionamento. Inolte, l’addetto dovrà svolgere attività di carico e scarico pallet con l’utilizzo del carrello elevatore.

È preferibile il possesso di un veicolo proprio. Verranno poi valutati positivamente il possesso del patentino per il carrello elevatore e l’attestato HACCP in corso di validità. L’orario di lavoro previsto è notturno, in forma part-time: sono in totale 30 ore settimanali da mezzanotte fino alle 6 su cinque giorni settimanali, di norma dal lunedì al venerdì, con saltuariamente possibilità di lavorare il sabato.