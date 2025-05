"Forte lotta all’evasione. La riscossione aumenta"

La Corte dei conti ha riconosciuto "un rilevante miglioramento della propria capacità di riscossione sia delle entrate tributarie che della riscossione coattiva, richiamando poi una buona tendenza sia in competenza che in residuo, passando da un 38,27% del rendiconto 2020 a oltre il 90% nel rendiconto 2022".

Il Comune di Casalecchio risponde punto su punto alle osservazioni che la sezione regionale di controllo della Corte dei conti per l’Emilia Romagna ha sollevato qualche giorno fa in sede di rendiconto dell’anno 2022 e bilancio di previsione 2023-2025. E lo fa rispondendo anche alle osservazioni critiche del segretario provinciale di Forza Italia per il territorio metropolitano Nicola Stanzani. La magistratura contabile aveva puntato il dito sulla ‘debolezza’ nel contrasto all’evasione tributaria e sulla gestione del parco della Chiusa. Ed è vero che nelle conclusioni aveva dipinto un quadro "complessivamente equilibrato sul piano finanziario" ma segnalato anche alcune criticità che "richiedono attenzione e monitoraggio costante" come in tema di contrasto all’evasione tributaria.

Ed è questo il primo punto sul quale l’assessorato guidato da Concetta Bevacqua sottolinea i miglioramenti evidenti della capacità di riscossione. Rispondendo in questo modo anche alle preoccupazioni del gruppo di Fdi in consiglio comunale che su questo tema ha chiesto di "affrontare la situazione con la massima serietà, garantendo che tutte le azioni intraprese siano conformi alle normative vigenti".

Ma l’operazione ‘sorvegliata speciale’ è quella che riguarda la gestione del parco Talon e delle aree verdi della città assegnata nel 2019 al raggruppamento di società La Chiusa. Un contratto di parternariato pubblico-privato che vale 13 milioni di euro e dura 19 anni sul quale la Corte ha chiesto "maggiore chiarezza nei rapporti tra il Comune, la società concessionaria e la partecipata Adopera Srl".

E anche su questo punto dal municipio si sottolinea come la stessa "Corte ha valutato che la modalità di gestione del servizio sia fondata su obiettivi di miglioramento della manutenzione del verde e di recupero edilizio e architettonico degli immobili del parco della Chiusa. Infatti, il canone ordinario posto a base di gara non è superiore a quanto in precedenza destinato alla gestione del verde. A questo si aggiunge un ulteriore canone pari al 10% della spesa complessiva, per i primi cinque anni, destinato a finanziarie il recupero edilizio ed architettonico".

Gabriele Mignardi