Forte pioggia e grandine Disagi vicino al Marconi

Sottopassi e qualche strada allagata, rami caduti e alberi pericolanti a causa del vento forte. Una mezz’ora di temporale, con annessa grandine in alcune zone della provincia, ha fatto ripiombare, ieri pomeriggio, la città nell’incubo del maltempo. Venti gli interventi dei vigili del fuoco, chiamati per risolvere problemi causati da danni d’acqua e alberi a rischio di caduta. In particolare in Appennino, dove l’allerta resta altissima per il rischio di ulteriori frane, dopo quelle che hanno devastato e isolato più territori nelle scorse settimane. In città, come di consueto quando piove molto, si è allagato il sottopasso di via del Triumvirato, che è stato chiuso dalla polizia locale nel tempo necessario a far defluire l’acqua dopo la scarica del temporale; nella stessa zona, rallentamenti alla viabilità in direzione dell’aeroporto Marconi, dove la pioggia ha allagato la rotonda. In Val di Zena è stata invece registrata una violenta grandinata. Un acquazzone che per fortuna è durato poco, limitando così i disagi e evitando che si sviluppassero situazioni critiche, mentre ancora è lunga la strada per uscire dal disastro dovuto all’alluvione dello scarso maggio.