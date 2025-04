Forte, ricca e indipendente. Ecco Pippi, nata da una polmonite

"La più forte e ricca ragazza del mondo, carina con chi se lo merita e maleducata con chi non lo è, femminista quando ancora la parola non esisteva". Ecco la definizione che dà di Pippi Calzelunghe Jan Björklund, l’ambasciatore svedese in Italia, giunto ieri alla Fiera del Libro per ragazzi per festeggiare la prima bimba ribelle della storia, creata nel 1945 da Astrid Lindgren, morta nel 2002, i cui libri sono stati pubblicati da Vallecchi nel 1958 e poi da Salani dal 1988. Una lunga vita, quella della scrittrice svedese, sempre dalla parte dei bambini che, come ricorda il giovane pronipote Johan Palmberg, responsabile dei diritti per l’Astrid Lindgren Company, "lei ha insegnato a rispettare come individui, preferendo molte volte stare con loro che con gli adulti, portando anche molta frustrazione alle persone in certe circostanze in cui si assentava". Karin, la nonna novantenne di Johan, cresciuto a pane e Pippi come tutte le bambine e i bambini svedesi, con le audiocassette sempre a portata di mano e i libri ovunque, era la figlia per cui Astrid creò la bambina con le trecce rosse e il cavallo bianco, un giorno in cui era malata, a letto con la polmonite. "Astrid chiese a Karin cosa desiderasse sentirsi raccontare e Karin, non si sa da dove, pronunciò il nome di Pippi Pippi Långstrump. C’era qualcosa in quel nome che ispirò Astrid a scrivere delle storie che raccontava a Karin e a suo fratello. Un paio d’anni dopo, Astrid si slogò una caviglia e, bloccata a letto, decise di mettersi a scrivere queste storie che regalò a Karin per il suo decimo compleanno". A omaggiare il mito di Pippi e la sua creatrice, sono arrivate in fiera illustratrici e illustratori, traduttrici, scrittrici.

Benedetta Cucci