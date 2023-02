"Elly Schlein ha portato una ventata d’aria fresca al Pd. La svolta progressista in città si è sentita". Stefano Caliandro, consigliere regionale Pd e coordinatore del comitato Schlein in città, dopo il primo turno del Congresso nei circoli, guarda al 26 febbraio, la data delle primarie.

Bonaccini ha, però, avuto la meglio. Deluso?

"Siamo molto contenti del risultato che in pochi mesi ha raccolto la candidatura di Elly. La sua campagna congressuale ha dato una nuova identità al Pd. Un’identità che mancava da anni. Per questo arriviamo alle primarie con tanto ottimismo. Non ci aspettavamo questo testa a testa fin dal primo turno...".

In realtà a livello nazionale c’è una differenza di 20 punti. E in regione Bonaccini ha doppiato Schlein.

"Non si può derubricare il risultato a una semplice contesa di persone. Si deve guardare alla linea politica. E Schlein e Gianni Cuperlo hanno messo in pista un idea più progressista e laburista, a fronte di una proposta più moderata. Infatti, non è un segreto, che molti sostenitori di Gianni abbiano già dichiarato durante i congressi che alle primarie voteranno per Elly".

A Bologna anche la spinta progressista pro Schlein del sindaco Lepore non è bastata...

"La proposta progressista di Lepore si è vista, tant’è che la mozione Bonaccini in città ha preso 15 punti in meno rispetto alla media regionale e anche il dato in Federazione ha un -5 punti. Se poi si sommano i risultati di Cuperlo e Schlein la svolta progressista è ampiamente maggioritaria. E già diversi elettori di Gianni hanno detto che voteranno Elly. Sul territorio già molti comitati di entrambi i candidati si sono fusi".

A Bologna hanno votato 2.300 iscritti. Si aspettava di più?

"Elly ha portato molti nuovi tesserati e lo dimostra l’affluenza di voto: un 15% in più rispetto all’anno scorso quando si votò al Congresso provinciale dove vinse Federica Mazzoni. La forza della nostra mozione è che c’è gente nuova che oggi crede nel progetto Pd. Non è scontato che un’idea di cambiamento venga colta così velocemente. Per questo abbiamo grandi aspettative per i gazebo".

Quali iniziative metterete in campo in città per spingere Schlein?

"La prima è quella di giovedì al circolo della Bolognina con il vicesegretario del Pd nazionale Peppe Provenzano. Un’iniziativa per aprirci anche a quelle associazioni che non hanno partecipato al congresso e a tutti coloro che hanno scelto altri candidati e ora vogliono darci una mano per fare la nuova sinistra".

Se vincerà Elly che Pd sarà?

"Un Pd più meticcio, capace di rispondere alla sconfitta elettorale lombarda e laziale. Se, invece, vincerà Stefano credo che dovrà fare un grande sforzo per tenere a bada le spinte moderate che credono in un mercato del lavoro che relega i diritti in second’ordine rispetto a chi genera produzione. Per Elly, invece, i diritti vanno garantiti con provvedimenti di legge molto netti come l’eliminazione dei contratti a termine, degli stage non pagati e la reintroduzione dell’articolo 18".

ros. carb.