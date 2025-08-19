Fortitudo al via, coach Caja traccia la rotta: "Pretendo la voglia di lottare fin da subito"

di Filippo Mazzoni BOLOGNA Due settimane fa il primo giorno di lavoro, ieri l’incontro con stampa e tifosi, oggi il test d’esordio. Sono giorni caldi e non solo da un punto di vista climatico per la Fortitudo. Si parla solo di basket giocato, allenamenti, attacco e difesa, schemi e canestri, pick’n’roll. Dopo due settimane intense di preparazione, è coach Attilio Caja a tracciare un primo profilo di questo avvio di annata.

"Abbiamo cercato di fare una squadra omogenea, con buona fisicità. Volevamo trovare giocatori in una fase di crescita, con forti motivazioni e possibilità di migliorare. Abbiamo messo insieme un buon gruppo, siamo contenti di questi primi giorni".

Non si parla di serie A, ma in Fortitudo si respira ottimismo e consapevolezza. "Obiettivo? E‘ fare il meglio possibile – aggiunge Caja –. In uno sport individuale dipende tutto da te, in uno sport di squadra invece ci sono tante componenti. Vogliamo essere competitivi. Abbiamo un palazzo sempre pieno, i tifosi sono i migliori in campo. Testa bassa e pedalare, e alla fine vediamo dove saremo arrivati".

Una squadra che sarà a grinta e carattere a immagine e somiglianza del suo coach. "Sì, sono soddisfatto e ho avuto la conferma in questi giorni. Sono contento, abbiamo margini di miglioramento; il lavoro deve essere il nostro valore aggiunto".

Valore fondamentale in un campionato difficile come l’A2. "Una cosa sono le figurine e una cosa è il campo – continua il coach –. E‘ vero che si sono mossi giocatori importanti, ma vedremo sul parquet. Noi guardiamo a noi stessi. La famosa chimica, nessuno può saperla prima. Moore? L‘idea era di avere un esterno che possa creare a giochi rotti, lui va in questa direzione, può battere l‘uomo e creare".

Infine, l’amichevole di oggi con Rieti: "All‘inizio il carico è pesante, si lavora a livello fisico e con tanti concetti da mettere dentro. Vorrei vedere una buona mentalità, attitudine e voglia di lottare, è un aspetto che pretendiamo fin da subito".

A guidare i compagni dal campo c’è capitan Matteo Fantinelli, unico reduce della passata stagione. "Sto bene, sono passati 40 giorni dall’operazione, non sono al top, ma sono contento di poter già lavorare con la squadra. In un gruppo nuovo mi sento responsabilizzato, sapete quanto ci tenga. Con tanti compagni nuovi il mio ruolo è fare capire quanto sia importante indossare questa maglia. Il campionato? Parlare ad agosto è difficile. Ci sono squadre molto avanti, come Rimini, Verona e Scafati, ma sappiamo che con spirito di gruppo si possono raggiungere grandi risultati. Della Rosa? Abbiamo un rapporto stupendo, siamo ambivalenti e il coach ci userà in base alle necessità".