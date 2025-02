Fortitudo, che carica. La vetta ora è più vicina

Fortitudo Bologna 83 Vigevano 66

FLATS SERVICE: Thomas 4, Bonfiglioli, Vencato 10, Aradori 24, Battistini, Bolpin 5, Panni 3, Cusin, Mian 24, Fantinelli 2, Freeman 11. All. Caja.

ELACHEM VIGEVANO: Leardini 15, Taflaj 6, Oggioni, Mack 16, Galassi 9, Stefanini 7, Andretta, Tedoldi, Rossi 5, Peroni 8. All. Pansa.

Arbitri: Rudellat, Yang e Rodia.

Note: parziali 17-15; 41-35; 64-54. Tiri da due: Fortitudo 20/42; Vigevano 11/26. Tiri da tre: 13/27; 11/35. Tiri liberi: 4/5; 11/14. Rimbalzi: 43; 33.

Pesca il settebello la Effe di coach Attilio Caja, che si spilla sulla canotta il titolo di squadra più in forma di tutta la A2 (7-0 il bilancio recente, che fa 12-14 nella nuova gestione del tecnico pavese) piegando Vigevano e attaccando ulteriormente la vetta di una classifica che ora, mettendo da parte scaramanzia e prudenza, deve far sognare in grande i biancoblù. Impiega tre giri di cronometro la Effe a trovare la via del canestro con fluidità, grazie ai punti di Mian, Freeman e Thomas, bravi a controbattere a Mack e Taflaj (7-7).

Tre liberi di Stefanini, tripla aperta di Galassi e Vigevano mostra i muscoli in un momento di poca brillantezza dei padroni di casa, che fra palle perse e rigori mancati da distanza ravvicinata fatica a cambiare passo (9-15). Sale allora sul pulpito Aradori, che si fa perdonare una difesa mancata e segna due tiri pesanti consecutivi che dicono pareggio: il diesel-Fortitudo ingrana e con l’appoggio di Vencato vede il primo vantaggio del match in chiusura di primo quarto (17-15).

La forbice sembra aprirsi con Aradori e Panni (+7), ma è un fuoco di paglia che si consuma il tempo di tre difese troppo leggere su Mack e Peroni, lasciati liberi di segnare il 25-24 che aizza coach Caja.

A ossigenare Bologna ci pensano nuovamente Aradori, Mian e Bolpin, che dalla lunga fanno +8 partendo da uno slancio difensivo ritrovato a partire dai rimbalzi. Tripla di Galassi, buzzer beater di Mian e si va a riposo su 41-35.

È sulle scansioni di Vencato che la Effe cambia ritmo nella ripresa: tre incursioni con appoggio al vetro del numero 3, triple di Aradori e Mian e biancoblù che fanno +13 prendendo le distanze. Il mini-parziale dei lombardi con Rossi e Peroni sembra riaccendere qualche speranza, ma il 5-0 di Aradori insabbia Vigevano e prepara il terreno per le ultime curve di gara (64-54 alla terza sirena). Freeman si prende l’area per risintonizzarsi sulle frequenze di Fantinelli, che lo trova per il +15 che di fatto chiude la pratica: Mian e Aradori si tingono di mvp e per la Effe la testa è già a Brindisi.