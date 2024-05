Fortitudo, la Fossa tuona contro il caro-biglietti: “Resteremo fuori dal palazzetto di Trapani”

Bologna, 31 maggio 2024 – Niente Fossa al PalaShark. Con un duro comunicato il tifo organizzato ha ufficializzato la sua assenza non dalla trasferta siciliana, ma dalla presenza all’interno dell’impianto siciliano per protestare contro la politica dei prezzi praticata da Trapani in occasione di gara 1 e gara 2 di finale in programma tra sabato 1 e lunedì 3 giugno.

Da Trapani è infatti arrivata la richiesta di 30 euro a biglietto per il settore ospite, cifra decisamente superiore rispetto al costo usuale del tagliando del settore durante il campionato. Ecco così che la risposta della Fossa non si è fatta attendere.

“Ci troviamo nuovamente a scrivere per evidenziare l’ennesimo episodio che ci vede protagonisti, senza alcuna possibilità di mediazione da parte della società Trapani Shark. Dopo aver prenotato voli e posti letto, facendo sacrifici per seguire la nostra amata, ci vengono richiesti 30 euro a partita per l’acquisto dei biglietti”, recita il comunicato che prosegue,

“A seguito di innumerevoli confronti, abbiamo atteso e sperato che la società trovasse un accordo con la nostra, affinché si giungesse a prezzi più consoni per la categoria e per il tifo organizzato, com’è consuetudine fare. Risultato: nessun calo di prezzo e nemmeno nessuna possibilità di un numero limitato di biglietti a 10 euro per la tifoseria organizzata. A queste condizioni Fossa dei Leoni Non ci sta!”.

Chiara la presa di posizione della curva biancoblù che poi conferma la decisione di andare a Trapani, ma di non entrare al PalaShark.

“Dopo tutti i km percorsi ed i sacrifici fatti durante tutto l’anno, anche se con un grosso peso sul cuore, non entreremo a palazzo. Ci teniamo innanzitutto a chiedere scusa ai ragazzi, che lottando senza tregua sono arrivati fino qui, e anche alla nostra gente; non saremo al posto in cui ci spetta stare e che ci ha sempre permesso di dare la giusta carica alla nostra squadra. Comprendiamo il disagio arrecato a tutti i tifosi che scenderanno in aereo con noi e ci teniamo a precisare che presenzieranno sia lo striscione Fossa che il gruppo, ma sempre restando fuori da palazzo. Detto ciò, rimane libero l’accesso a chiunque voglia legittimamente assistere alla partita”.

Striscione e ultras fuori, ma come recita il comunicato l’opportunità per i singoli tifosi di entrare. “Questa vicenda ci lascia un fortissimo sconforto perché evidenzia la poca considerazione dimostrata nei confronti dei tifosi, che sono parte fondamentale di queste occasioni e mettono impegno tutto l’anno per dimostrare l’attaccamento ai propri colori. Chiedere prezzi popolari per chi è sempre presente e ha come priorità la propria squadra, è sicuramente lecito; trovare un muro come risposta, dimostra, invece, solo un’enorme mancanza di rispetto e di considerazione, soprattutto se tale decisione non è accompagnata da valide motivazioni. La certezza è che tutto ciò non ci disincentiverà sicuro dal fare quello che ci è sempre riuscito meglio, presenziando e trasmettendo tutto il sostegno possibile alla nostra squadra”.

Una presa di posizione dura, netta, inequivocabile e che è la conseguenza delle decisioni prese a monte dal club siciliano.