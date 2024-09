Fortitudo, Gabriel ’sorvegliato speciale’

Secondo test amichevole per la Fortitudo del presidente Stefano Tedeschi. Questa sera alle 20 a Castelnuovo ne’ Monti e in diretta su TeleTricolore (canale 97 e 99 del DDT), la formazione di Devis Cagnardi affronterà la Reggiana. Una formazione che partecipa, e con legittime ambizioni di alta classica, al prossimo campionato di serie A. Dopo il bagno di folla di lunedì a San Pietro in Casale, la Fortitudo ieri si è allenata regolarmente al PalaZola e oggi si prepara ad affrontare i reggiani, club nel quale per altro è nato e cresciuto come tecnico proprio coach Cagnardi. Partita amarcord per Cagnardi, ma non solo, vista la presenza sul fronte biancorosso di Matteo Chillo. Assente un altro ex, Pietro Aradori, sempre alla prese con la riabilitazione ma in netto miglioramento e in attesa di riscontro tra un paio di settimane con il professor Rocchi. Sta molto meglio anche Alessandro Panni, dopo l’operazione subita una settimana fa: la speranza è di vedere l’esterno nativo di Thiene in campo a fine settembre. Oggi intanto la sfida con la Reggiana sarà la prima ufficiale in canotta biancoblù di Kenny Gabriel (nella foto), un esordio attesissimo in casa Fortitudo per quello che sarà il giocatore decisivo della stagione bolognese. Sul fronte abbonamenti si parla di quota 3.000 praticamente superata. Lontano, ma poi non così troppo, dai 4.100 dell’anno scorso. Con ancora 10 giorni di prelazione e poi la libera vendita, l’obiettivo di superare l’anno scorso è ancora decisamente concreta. Sul fronte della querelle della finale promozione con Trapani, dopo le ultime dichiarazioni del presidente siciliano Valerio Antonini, come anticipato nei giorni scorsi, la Fortitudo sta valutando un esposto alla Federazione Italiana Pallacanestro oltre ad una querela, caso in cui non varrebbe la clausola compromissoria che impone l’autorizzazione della Federazione stessa nel caso in cui un tesserato voglia denunciarne un altro.

Filippo Mazzoni