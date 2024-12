Fortitudo Il ko è doppio, si fa male Gabriel

82 FORTITUDO BOLOGNA 61 CARPEGNA PROSCIUTTO : Bucarelli 8, King 9, Maretto 8, Ahmad 32, Zanotti 12, Imbrò 3, Lombardi 4, De Laurentiis 6, Cornis, Stazi, Petrovic ne. All. Leka. FLATS SERVICE BOLOGNA: Fantinelli 6, Bolpin 3, Mian, Gabriel, Freeman 16; Vencato, Panni 3, Aradori 25, Battistini 4, Cusin 4. All. Caja. Arbitri: Pellicani, De Biase, Morassutti. Note: parziali 26-11, 44-37, 61-48. Tiri da due: Pesaro 12/25; Fortitudo 13/38. Tiri da tre: 14/36; 9/26. Tiri liberi: 16/20; 8/11. Rimbalzi: 40; 42.

La Fortitudo saluta il 2024 con una brutta sconfitta. Nella sfida che chiude l’anno, la formazione di Attilio Caja, cade rovinosamente nel bigmatch di Pesaro. Sempre costretti a rincorrere, Matteo Fantinelli e compagni non riescono a invertire le sorti di una sfida in mano ai padroni di casa per tutti e 40’. Un netto passo indietro per la Fortitudo, in cui stavolta l’interruttore della luce non si è mai realmente acceso. Prestazione sottotono di tutta la Effe, in cui si salva il solo Pietro Aradori, unico elemento a trovare, con una certa continuità, la via del canestro. Oltretutto dopo il danno la beffa, con l’infortunio a Gabriel costretto ad uscire nel secondo quarto di gioco. Caja deve fare a meno di Sabatini e Menalo, recupera Cusin fa esordire Vencato e manda in tribuna Giordano.

L’atmosfera alla Vitrifrigo Arena è di quelle da grandi occasioni: 8.000 spettatori presenti tra cui un migliaio di sostenitori biancoblù giunti da Bologna e diretta tv su Rai 2 a dare ancora più lustro ad una sfida che unisce legittime rivendicazioni di classifica di entrambe le contendenti, storia, blasone e grande rivalità tra le tifoserie. Quella della Fortitudo è però una partenza impacciata, col freno a mano tirato, senza idee in attacco e con poca pressione difensiva. Dall’altra invece Pesaro colpisce 3 volte dalla lunga distanza per 11-2 di parziale che al 5’ costringe Caja a chiedere tempo. L’inerzia è tutta per per Pesaro con Ahmad semplicemente perfetta da 3 punti e un 5 su 6 che fa sprofondare la Effe a -15 al primo break. Ancora Ahmad, con l’ennesima tripla, sigla il -18 ad inizio secondo quarto; poi Fantinelli, Aradori e Panni riportano sotto la Effe sul 33-26 con un parziale di 4-15, proprio nel momento in cui Caja perde per infortunio Gabriel con un forte dolore al ginocchio destro.

Il grande protagonista del secondo quarto biancoblù è senza dubbio un eccellente Aradori che con 17 all’intervallo è il migliore della Effe. Nella terza frazione di gioco Pesaro torna ad allungare tocca il -19 sul 61-42. La Fortitudo riduce ancora il gap con un parziale di 0-8, ma non basta perché Pesaro torna a girare l’inerzia dalla sua parte raggiungendo il massimo vantaggio sul -25 sul 82-57 nel finale dell’ultima frazione.