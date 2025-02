Fortitudo senza sosta. Domenica arriva Pesaro. Sfida che profuma di vetta

Potrebbe essere ‘Salirò’ di Daniele Silvestri il testo sanremese che più si confà alla Fortitudo di coach Attilio Caja, che tira finalmente il fiato dopo il flipper delle ultime settimane e in attesa dei prossimi appuntamenti, che da questo fine settimana (domenica alle 18 al PalaDozza arriva Pesaro) al 9 marzo (trasferta ad Avellino), ultimo impegno prima della Coppa Italia, vedrà i biancoblù in campo altre 6 volte. ‘Salirò’ dunque: con l’argano a motore perfettamente impersonificato dal tecnico pavese, che, pur privo di due giocatori chiave come Sabatini e Gabriel nel roseto del campionato di A2, ha cambiato il passo di una squadra che veleggiava in alto mare e riportandola ‘piano piano dalla base’ verso gli altipiani della classifica.

Certamente lo stop di domenica occorso sul parquet di Brindisi (73-69), il primo del 2025 e dopo un record stagionale di 7 vittorie consecutive, ha riportato la Effe coi piedi per terra nel momento di massimo splendore, ma per com’è maturata la squadra negli ultimi mesi non c’è che da guardare il bicchiere mezzo pieno. Questo perché, come più volte dichiarato da Caja, è stato necessario - ed è in atto, per quanto serva maggiore continuità - un processo di cambio di mentalità che, a partire da un semplice tiro libero in allenamento, porti la squadra ed esigere tanto da se stessa, al limite della perfezione: una sorta di effetto farfalla che, grazie al contributo dei singoli, apporti modifiche sostanziali a tutto il gruppo. Nell’atteggiamento vincente, nell’abnegazione, nella concentrazione e quant’altro.

Questo significa che tutti gli elementi della squadra contano, dai senatori tanto amati dal coach per via della loro affidabilità e del loro estro, alle seconde linee che hanno il compito di tenere alti i ritmi della squadra quando i primi sono a sedere. A questo innalzamento dell’asticella di squadra corrisponde altresì un innalzamento dell’asticella del campionato, che se fino a qualche tempo sembrava aver oscurato i fasti della passata stagione, ora sembra un torneo perfettamente alla portata dei biancoblù.

Caja infatti non ha fatto segreto della missione che vorrebbe compiere con la promozione diretta che, classifica alla mano, oggi sembra più che mai realizzabile. E con 10 squadre compresse in 8 punti è giusto guardare alle prossime sfide con tutta l’ambizione, personale e di squadra, di cui sopra. Si inizia questa domenica contro una Pesaro che all’andata aveva rifilato un brutto ‘ventello’ alla Effe e che, forte di questa differenza canestri e del -2 in classifica, diventa un avversario ancor più ostico. E sulle ali dell’entusiasmo per l’ultima vittoria contro Cividale, quarta della classe. Contro la Vuelle i biglietti potranno essere acquistati esclusivamente allo store di via Riva Reno 4H.