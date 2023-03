Forza il posto di blocco, inseguito e denunciato

Semina il panico tra Altedo e Bologna e, inseguito dalla Polizia locale congiunta di Minerbio, Baricella e Malabergo, minaccia gli agenti con un piede di porco mentre in tasca aveva pure un coltello. L’uomo, un ingegnere 44enne residente in provincia di Ferrara, che, una prima volta, era fuggito, con il proprio veicolo senza assicurazione e sotto sequestro, è caduto in un secondo momento nella rete degli agenti che, grazie alla videosorveglianza del territorio, sono riusciti a ricostruire i suoi orari e lo hanno aspettato al varco mentre andava a Bologna. Gli agenti, infatti, lo hanno intercettato a Cà de Fabbri, a Minerbio, dando il via a un inseguimento durato oltre venti chilometri e che ha coinvolto sette pattuglie tra la Polizia locale di Minerbio, Baricella e Malalbergo e Bologna. Gli agenti sono riusciti a non perdere mai di vista il fuggitivo, garantendo nel contempo la sicurezza della circolazione, nonostante lo stesso, durante la fuga, abbia danneggiato gli specchietti di auto in coda, e abbia percorso una rotonda contro mano, prima di finire la propria fuga sui viali a Bologna. L’uomo, nella cui tasca è stato trovato un coltello, ha minacciato gli agenti che lo inseguivano brandendo un piede di porco in ferro fuori dal finestrino ed è stato denunciato per resistenza, minaccia, danneggiamento di veicoli. Patente ritirata e veicolo sequestrato ai fini della confisca. L’uomo ha spiegato il suo gesto come un colpo di follia.