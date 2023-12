Forza Italia, c’è Massari: "Inizia una nuova epoca"

Lanfranco Massari, nuovo coordinatore cittadino di Forza Italia, lei dopo un lungo periodo all’interno di Confcooperative sbarca in politica. Qual è la sensazione?

"Vado da una militan"a all’altra. Non una responsabilità che sono andato a cercare, ma una proposta di cari amici. Non sono propenso a stare mai fermo, quindi ho deciso di intraprendere questa nuova avventura umana dopo una vita nel mondo della cooperazione e della rappresentanza sindacale d’impresa".

Perché Forza Italia?

"Come ho detto, lì ci sono tanti amici, persone che stimo. Si tratta peraltro di un partito i cui valori mi rappresentano, è il partito che più di altri incontra le mie simpatie. Sarà una bella scommessa per me, è già iniziata un’epoca nuova per Forza Italia e sono fiero di esserci".

Da dove si ricomincia? A Bologna e in Regione siete minoranza, con un solo consigliere per istituzione.

"Si riparte dalla base, dall’opposizione ferma che già a Bologna si sta facendo, parlo del capoluogo di cui sono coordinatore. Forza Italia può rafforzarsi come partito popolare, democratico e cristiano-liberale, moderato, europeista e riformatore. Come disse Pio XI, la politica è la più alta espressione di carità, avrò modo di confrontarmi con i nuovi eletti nel coordinamento cittadino e con Nicola Stanzani e Valentina Castaldini, il loro lavoro dà lustro al partito".

I temi più importanti?

"Forza Italia deve rimanere fedele alle sue caratteristiche, restando connessa ai mondi vitali della città e valorizzando quelle realtà che, in una logica strettamente sussidiaria, non si arrendono e affrontano i problemi delle persone fornendo dei servizi alternativi. Voglio essere il portavoce di queste virtuose espressioni della società civile"

Un giudizio su Lepore.

"Forza Italia deve essere un punto di forza per organizzare una coalizione forte di centrodestra, che possa preparare un alternativa credibile. Prima ci sarà il banco di prova delle Europee, dove cercheremo di allargare il consenso. Abbiamo tre anni per lavorare alle prossime Comunali, sarà fondamentali restare uniti sia all’interno del partito, sia tra alleati di coalizione".

Forse tra un anno si vota alla Regionali, stavolta il centrodestra può vincere?

"Sì. Il candidato dovrà essere persona conosciuta, credibile e politicamente attraente, rappresentando un’idea di cambiamento effettivo. Dalla maggiore valorizzazione delle piccole e le medie imprese, fino alla valorizzazione della sussidiarietà orizzontale nel welfare dentro a un sistema integrato pubblico-privato, dovremo promuovere una proposta forte e autorevole".