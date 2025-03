Forza Italia punta sulla continuità. Il congresso conferma Battistini

Si è concluso venerdì il primo congresso locale di Forza Italia a Marzabotto. Al termine dei lavori al centro civico Adami è stata scelta la nuova segreteria, al cui vertice è stato eletto il consigliere comunale Morris Battistini. Fra gli ospiti sono intervenuti Medardo Malaguti, vice presidente di Ascom Bologna, Marco Gualandi e Pietro Bambara di Cna, Alessandro Ginnasi di Confartigianato, Laura Gelli di Confagricoltura. Presenti anche le organizzazioni sindacali con Vincenzo Curcio di Cisl, Manuel Michelacci di Uil e Pedro Pucci per la Cgil. Particolarmente nutrita la delegazione di dirigenti ed eletti del partito arrivati a Marzabotto: la consigliera regionale Valentina Castaldini, il segretario bolognese Lanfranco Massari, il segretario metropolitano Nicola Stanzani e il responsabile giustizia Angelo Scavone.

"Siamo entusiasti per la riuscita del congresso – afferma la consigliera comunale Laura Di Maio, neo eletta in segreteria –. L’elezione di Morris Battistini, già vicesegretario provinciale, rappresenta il giusto riconoscimento a un leader capace e sempre presente sul territorio". "Per me è un onore – dichiara Battistini – poter proseguire, nella nuova veste, il lavoro a favore della nostra comunità. Alle ultime elezioni Forza Italia ha superato il 10% dei consensi, un ottimo risultato in un territorio tradizionalmente difficile. Faremo di tutto per crescere ancora".

f. m.