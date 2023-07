Forza Italia: "Sanità insostenibile" Dura critica al bilancio della Regione

Gestione del disavanzo della sanità regionale e dei fondi inutilizzati e formazione di giovani medici dei Centri di Assistenza e Urgenza (Cau): sono queste alcune delle proposte di emendamento all’assestamento di bilancio regionale, presentati da Forza Italia. "Il modello di sanità della regione è ormai insostenibile, abbiamo un debito di 880 milioni di euro che va avanti dal 2001, un dato storico che ho sempre denunciato", commenta la capogruppo di FI Valentina Castaldini (foto). La Regione tra il 2013 e il 2014 ha ottenuto dallo Stato un anticipo di circa 946 milioni, mai del tutto sanato. "Il Covid – continua la Castaldini – ha sicuramente aggravato la situazione, ma davanti a questi dati, forniti dalla Revisione dei conti, non si può colpevolizzare nè la pandemia nè il caro energia per la grave difficoltà del bilancio".

Forza Italia ritiene quindi che ci sia bisogno di una riforma seria della sanità. E, tornando ai Cau, dove dovrebbero essere convogliati i medici di continuità assistenziale (ex guardie mediche), la proposta di Castaldini è di puntare su una formazione specifica per il ruolo, attivando una docenza, possibilmente gratuita, che coinvolga il personale medico in pensione e renda i giovani subito operativi.

"L’Emilia-Romagna non andrà mai in dissesto, siamo persone serie – ha ribadito il governatore Stefano Bonaccini –. Il bilancio è sano, certificato dalla Corte dei conti. Non ci faremo commissariare".

Alice Pavarotti