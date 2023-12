Forza Joey, sei a un passo dalla storia

Marchini

Come si fa a non crederci e, infatti, ci credono tutti. Ci credono i tifosi, molti dei quali non erano nemmeno nati l’ultima volta che il Bologna è andato sulla Luna. Ci credono i giocatori, che in campo corrono come sotto l’effetto di uno stregone. Ci crede, eccome se ci crede, lo stregone Thiago e ci credono i dirigenti, anche se a Casteldebole funziona come su ’Fight club’: la prima regola per l’Europa è non parlare dell’Europa.

Il punto focale di tutta questa storia è, però, a cosa creda davvero Joey Saputo, "uomo deciso e riflessivo, contemporaneamente

gentile e severo". Lui che "ha occhi affamati di dettagli e un’idea chiara, probabilmente inderogabile, di che cosa fare

del Bologna", come lo dipingeva il nostro indimenticato Stefano Biondi nell’intervista esclusiva al Carlino nel luglio 2015.

Quel giorno Saputo, all’alba della sua presidenza, scolpì una promessa: dieci anni per un Bologna "in grado di lottare per l’Europa League, la Champions e per lo scudetto". Ecco, presidente, un ultimo sforzo. Lei è davvero a un passo dal fare la storia. Le manca così poco. Provi a

dare un segnale forte, fortissimo a tutto l’ambiente. S’immagini se regalasse a Thiago uno o due rinforzi, per esempio un altro attaccante (anche perché, presidente, non si può vivere appesi a un raffreddore di Zirkzee). S’immagini che messaggio potente sarebbe, per Motta in primis, che, a proposito, va transennato come si fece con il Nettuno. La Serie A rischia di regalarsi cinque posti in Champions la prossima stagione: e quando ricapita più un’occasione così?

Con la Roma e la Lazio che bruciano di tensioni, l’Atalanta e la Fiorentina che s’accendono a intermittenza, il Napoli che ha riavvolto il nastro con Mazzarri: ma quando ricapita?