Forza Joey, sei a un passo dalla storia

Come si fa a non credere all’Europa se dopo sedici giornate il Bologna è quarto in classifica, ma soprattutto ha tenuto testa a tutte le cosiddette grandi squadre guardandole dritte negli occhi?

Come si fa a non credere all’Europa quando in panchina - e lo sentenziano i numeri - hai il migliore tecnico del panorama italiano?

Come si fa a non credere all’Europa se davanti hai una rockstar del pallone?

E come si fa a non credere che Babbo Natale esista davvero e all’anagrafe si chiami Giovanni Sartori?