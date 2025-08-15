Forza Lina, 103 anni e non sentirli: "Leggo il Carlino ogni giorno"

Centotre anni e non sentirli. Li ha compiuti mercoledì scorso la signora Lina Accorsi di San Giovanni in Persiceto. Lina nacque a Persiceto il 13 agosto del 1922, in una casa di via Mazzini per la gioia del padre Marino, lattaio, e della madre Ada Malferrari. "Sono vedova da cinquanta anni – racconta l’ultracentenaria –, mio marito, Guerrino Garagnani, era un falegname e un artista. Ho trascorso la mia vita dedicandomi a mio figlio Gianni e ai nipoti. Ancora oggi cucino e faccio i lavori di casa. Mi piace preparare il ragù alla bolognese, le cotolette, le polpette". Ma la signora Lina si cimenta anche nella preparazione di dolci. Infatti prepara ciambelle, budini e fiordilatte a volontà. Lina ha un solo figlio, Gianni appunto, e ha una sorella che ha 92 anni e che si chiama Loredana Accorsi. "Mi piace leggere – continua Lina –, leggo sempre il Resto del Carlino. E libri, come romanzi e volumi a sfondo politico. Non vedo mai il dottore e non prendo medicine. Quando ho ospiti a casa, e la cosa mi rende felice, oltre alle pietanze preparo il caffè per tutti. Il segreto per vivere a lungo? Non so se ce ne siano. Forse le mele. Infatti le mangio tutti i giorni, almeno quattro". "Mia nonna – aggiunge il nipote Lorenzo Garagnani, tra l’altro consigliere comunale di maggioranza della Lega – beve rigorosamente acqua minerale e va a letto anche a mezzanotte. Ma ha paura dei temporali, infatti quando vede nuvole minacciose in cielo chiude subito gli scuri delle finestre".

Pier Luigi Trombetta