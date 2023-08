Forzati venti garage in una notte Rubati bici, attrezzi e... bistecche

Un foro per la luce, un altro per la mini telecamera. Banda di predoni evoluti quelli che l’altra notte hanno messo a segno una raffica di furti ai danni dei garage dei condomini di via Martiri di piazza della Loggia, nella prima periferia di Casalecchio.

Sono una ventina i basculanti forzati e danneggiati nel blocco centrale di autorimesse che stanno tra i palazzi di questa zona residenziale finita nel mirino di ladri che prima di forzare serrature e blocchi hanno esplorato l’interno attraverso piccole dilatazioni delle prese d’aria.

"Nei giorni scorsi ci sono stati furti negli appartamenti e l’altra notte questa razzia di bici, vino, attrezzi e anche alimenti", spiega una delle vittime dell’incursione che ha messo insieme un bottino consistente, oltre ai danni procurati ai serramenti. La merce più ricercata forse le biciclette d’alta gamma, i trapani e gli attrezzi che di solito sono conservati sulle scaffalature a lato dell’automobile.

"Hanno svuotato anche dei congelatori con funghi e fiorentine, e prima di fare la fatica di scassinare la serratura hanno osservato bene se dentro ci fossero cose di loro interesse. Hanno rubato a casa di mio figlio la settimana scorsa. E adesso non dormo più. Così l’altra notte, verso le 4 del mattino, ho sentito dei rumori qui davanti e mi sono messo alla finestra con la luce accesa. Ho più di ottant’anni però ad avere paura devono essere loro, sti delinquenti", commenta Mario Frascaroli mentre insieme ad alcuni vicini passa in rassegna i cancelli perforati, forzati e alcuni già rappezzati.

Niente di paragonabile alla tecnica adottata fino a pochi anni fa, quando le ispezioni preventive si facevano con finestrelle praticate con cesoie da ferro per illuminare ed osservare l’interno. "Da me hanno fatto solo i due varchi d’ispezione, ma non hanno scassinato. Qui tengo poche cose. Ho ripiegato la lamiera che quasi non si vede più e ho pensato che stavolta mi è andata bene -dice il signor Walter- Si vede che la mia mercanzia non interessava. É andata peggio al mio vicino al quale hanno rubato una mountain bike da 6mila euro ed una bici da corsa d’alta gamma". Sfumature di sentimenti tra i condomini, una ventina quelli interessati, accomunati dalla rabbia e dalla speranza che i responsabili vengano presi.

