Forze dell’ordine negli alloggi Acer: "Bene la proposta fatta da Ascom. Ora approfondirla sul piano tecnico"

Forze dell’ordine negli alloggi Acer per creare un presidio di sicurezza costante. Questa la proposta di Confcommercio Ascom, tramite il direttore generale Giancarlo Tonelli, che ha definito l’idea con i suoi associati Giancarlo Morisi e Simona Bentivogli, idea già discussa con Comune, prefetto e forze dell’ordine. L’intenzione è di partire dalla Bolognina, quartiere dove si registrano con regolarità episodi legati a furti, spaccio, degrado, per estendere poi eventualmente il progetto, una volta rodato, ad altre zone ‘sensibili’.

"È una proposta che va ulteriormente approfondita sul piano tecnico – sottolinea Marco Bertuzzi, presidente Acer Bologna –, in particolare in merito ai requisiti per l’assegnazione degli appartamenti". La premessa: bisogna distinguere, spiega Bertuzzi, tra case popolari e patrimonio Acer. Mentre su tutto ciò che è Erp non si può intervenire, in quanto la normativa è stringente e specifica, un discorso diverso potrebbe riguardare gli alloggi Ers, i cosiddetti ‘ a canone calmierato’". Se il progetto proposto da Ascom si concretizzerà, bisognerà vedere se ci sono appartamenti Ers disponibili. Ma è una questione da studiare bene – sottolinea Bertuzzi –. Gli appartenenti alle forze dell’ordine potrebbero eventualmente partecipare a bandi relativi al patrimonio Ers. Abbiamo già attivato con la Questura, in passato, un piano di questo tipo, per andare incontro all’esigenza di un alloggio per gli agenti". I numeri non sono di conforto. "Solo nell’area di Bologna ci sono più di 5.000 persone in graduatoria, in attesa. Altro esempio: sul lotto G al Navile, sono arrivate oltre 500 domande per appena 33 alloggi".

Sul fronte sicurezza, poi, Bertuzzi fa notare che "in questi tre anni, grazie a Comune e polizia locale, è stato svolto un gran numero di sopralluoghi e di interventi alla Bolognina e in altri quartieri sensibili, come il Pilastro. Ci siamo mossi anche per il fenomeno molto insidioso del subaffitto. Sia al Savena che al Navile, abbiamo fatto un incrocio tra i ritiri con la Carta Smeraldo e gli abitanti degli alloggi, facendo emergere discrasie tra chi non aveva ritirato la Carta e chi risultava assegnatario di case popolari". E ancora, "sul tema della riqualificazione degli stabili, rispetto a due anni fa, tra Superbonus e Pnrr, si è fatto un investimento che non si era mai visto prima: anche cambiare il volto delle palazzine aiuta a migliorare la percezione di sicurezza. E la differenza si vede". Per potenziare la sicurezza, oltre che aumentare le telecamere e migliorare l’illuminazione e le verifiche delle forze dell’ordine in Bolognina (misure annunciate di recente dal Comune), sono partiti da qualche tempo i controlli delle pattuglie appiedate. "Vederle camminare per il quartiere è il segnale più visibile della presenza dello Stato ed è importantissimo mostrare che il controllo del territorio non è lasciato agli spacciatori, ma alle forze dell’ordine".