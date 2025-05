"Forze dell’ordine, organici in crescita. Aumentano arresti e denunce"

Negli ultimi anni sul territorio della città metropolitana di Bologna si è registrato un costante aumento del numero dei rappresentanti delle forze dell’ordine operativi sul territorio. L’incremento voluto dal Viminale ha riguardato sia la Polizia di Stato sia i Carabinieri sia la Guardia di Finanza.

È quanto evidenziano fonti del Ministero dell’Interno, guidato da Matteo Piantedosi (foto), che spiegano come "al 31 dicembre 2021, infatti, si contavano complessivamente 3.963 operatori, al 31 dicembre 2022 erano 4.037, mentre alla data del 31 dicembre 2024 risultavano in servizio a Bologna 4.092 unità di personale delle forze dell’ordine. Nello specifico – si spiega – si tratta di 2.390 poliziotti, 1.071 carabinieri e 631 finanzieri. Ulteriori ingressi sono previsti nell’anno in corso".

E "anche grazie al potenziamento degli organici delle Forze di polizia è stata rafforzata l’azione di contrasto al crimine. Nel 2024 sul territorio della Città metropolitana di Bologna sono state arrestate o denunciate oltre 19mila persone, in aumento dell’8% rispetto all’anno precedente. Di queste quasi 9mila sono cittadini stranieri (pari al 47% del totale dei soggetti arrestati o denunciati). Un dato che, rispetto al 2023, fa registrare un aumento del 7,5% degli stranieri che commettono reati.

Nel 2024 alcuni crimini presentano una percentuale di autori di origine straniera più elevata. Sono stranieri, sul totale dei soggetti arrestati/denunciati per violenza sessuale, il 59,5%; furto, il 60%; rapina, il 63%; stupefacenti, il 69,5%", concludono le fonti del Viminale.