Forze dell’ordine, sindacati divisi. Sap e Fsp: "Così si prolunga il lavoro"

Da un lato, le difficoltà di reperire alloggi a canoni ‘umani’. Dall’altra, la preoccupazione di ritrovarsi ‘il lavoro’ anche in casa. I sindacati delle forze dell’ordine stanno alla finestra, in attesa di chiarimenti. E se da un lato i rappresentanti Usmia di carabinieri ed esercito apprendono "con particolare interesse e apprezzamento la proposta di Ascom" e sono pronti a collaborare per individuare gli immobili più "idonei", dall’altro i sindacati di polizia Sap e Fsp non nascondono le proprie perplessità. "Questa iniziativa – dicono Alfonso Montalbano di Usmia Carabinieri e Carlo Iacobelli di Usmia Esercito – dimostra attenzione verso una problematica che da tempo solleviamo, ma è fondamentale aprire un confronto con le istituzioni per definirne criteri chiari e sostenibili".

Gianni Pollastri di Fsp polizia, invece, "se da un lato apprezza lo spirito e la disponibilità, non è d’accordo con la proposta di Ascom. Pensare che un operatore delle forze di polizia, dopo un turno prolungato di lavoro, debba anche accollarsi ulteriori oneri professionali nella vita privata o durante i periodi di ferie, ci pare paradossale". Per Tonino Guglielmi del Sap: "quello che trapela è che si voglia garantire agli immobili una sorta di servizio di guardiania che non rientra nei compiti e nelle funzioni istituzionali delle forze di polizia. Se si vuole intavolare un dialogo costruttivo e serio il Sap è a completa disposizione. Diversamente, se la proposta è quella trapelata sui giornali, verrà rispedita al mittente in quanto pericolosa per le nostre colleghe e colleghi".