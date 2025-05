La foto sui social, Baggio si complimenta con Italiano: “Un grande successo”

Bologna, 25 maggio 2025 – ‘Complimenti, Vincenzo, per il tuo successo’. Così Roberto Baggio, ex calciatore e uno dei più grandi attaccanti di tutti i tempi, si è complimentato con Vincenzo Italiano, allenatore del Bologna, per la stagione e la conquista della Coppa Italia.

L’incontro è avvenuto al ristorante Tramvia, a Casalecchio, diventato ormai un ritrovo dei giocatori rossoblù, la foto è stata postata sul profilo Instagram di Baggio, che è stato anche ambassador della Coppa Italia e ha consegnato il trofeo nelle mani dei vincitori.

Baggio, 58 anni, ha giocato con la maglia del Bologna nella stagione 1997-98, dove segnò ben 22 gol, il suo record personale, contribuendo alla conquista di un posto nella coppa Intertoto. Una stagione esaltante, nonostante i contrasti con l’allenatore Renzo Ulivieri, e che porterà Baggio di nuovo in nazionale.