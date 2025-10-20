Quello scatto sul Carlino: “Il mio sorriso da bimba è un tesoro di famiglia”

Bologna, 20 ottobre 2025 – Comincia tutto con una perdita d’acqua in garage. Carla, 87 anni, scende a controllare che gli oggetti conservati là sotto siano ancora al sicuro. Il vecchio servizio da tè giapponese è salvo. Anche la scatola di fotografie dei genitori ha resistito. Con la scusa di riordinarle, le sfoglia una a una: ritrova tutti i volti familiari, e anche un viso paffuto e curioso di bambina. È il suo, su un’edizione del Carlino Bologna del 30 maggio 1939. Nella didascalia si legge “Carla Pini”, tutto maiuscolo; l’immagine la ritrae a nove mesi. Il trafiletto è intitolato “Sorrisi di bimbi”.

“Sono stata sopraffatta dalla commozione, mi sono sentita di nuovo circondata da tutto l’amore che mi hanno dato i miei nonni e i miei genitori in un periodo così burrascoso – racconta –. Nonostante i sentori di guerra, hanno voluto condividere con la città la gioia e l’orgoglio per la mia nascita, come fosse un tesoro prezioso”. Confessa di aver colto in quel momento un fil rouge fatto di amore. “Forse anch’io ho fatto qualcosa di bello – riflette –: traghettare tutto quell’amore alle mie figlie e, attraverso loro, ai miei nipoti, ormai grandi e quasi pronti a creare nuove famiglie”.

A 87 anni, Carla dice di prepararsi a vivere l’ultimo tratto della sua vita. Non vuole edulcorare l’età: “Non sono anziana, sono proprio una vecchia signora”. L’essere nata nel 1938 – anno delle leggi razziali – le ha quasi provocato un senso di colpa. Almeno finché, nella libreria dei nonni, non trova alcune cartoline indirizzate ai suoi genitori, provenienti da varie località di confino, datate tra il 1925 e il 1938. Le firme: Pietro Nenni, Renato Tega e Francesco Zanardi. Inviavano notizie alla sua famiglia durante gli esili. Scopre così che sia il nonno, Corrado Pini, sia il padre, Ercole, avevano perso il posto di lavoro come insegnanti alle scuole elementari ed erano stati allontanati da Bologna perché considerati “individui politicamente pericolosi“, lasciando una famiglia di cinque persone senza entrate. Carla ci tiene a ricordare il nonno Corrado: “Era un conoscente di Carducci, si incontravano spesso in un bar di via Santo Stefano. Era un vecchio socialista, appassionato di politica, uno di quelli che prendevano la stufa da casa per portarla in sezione. Durante il fascismo fu arrestato: era segretario provinciale e venne coinvolto nella strage di Palazzo d’Accursio, nel 1920”.

Nel 1923, la Corte d’Assise di Milano – davanti alla quale fu processato insieme ad altri imputati – lo assolse con formula piena e lo liberò, dopo oltre due anni di carcere preventivo. Sul giornale, conclude Carla, “non ci sono più i ‘Sorrisi di bimbi’, solo articoli che parlano di delinquenza e vandalismi. Spero, però, che la teoria dei corsi e ricorsi sia ancora viva, e che l’amore torni di moda. Oggi si dice che la bellezza salverà il mondo, ma io confido di più nell’amore e nel rispetto per tutto ciò che ci circonda”.