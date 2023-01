Foto e installazioni per un viaggio nel culto della ’Santa Muerte’

Gallery16 in via Nazario Sauro 16A organizza un evento immersivo sulla ’Santa Muerte’, la divinità a cui chiedono aiuto gli ultimi della società. Il culto della Santa Muerte si è sviluppato spontaneamente nelle zone più povere del Messico circa cinque secoli fa. L’appuntamento è per domani alle 19 con l’inaugurazione di una nuova mostraesposizione: ’La Santa Muerte’ con una selezione delle opere del fotografo Miguel Zuñiga Ruiz e installazioni dell’artista Diego Borghi. Ruiz, lunga carriera di ricerca in Messico, ha formalizzato lo sviluppo di ricerche come l’heliogravure in Messico e sperimentato la fusione della tecnologia digitale con tecniche antiche. Un esempio importante di questa tecnica è la mostra presso El Museo de la Luz, nel centro storico di Città del Messico, che presenta un modo diverso di avvicinarsi all’arte poiché mostra immagini, con le quali lo spettatore interagisce con il tatto e la visione sul da una parte e dall’altra partecipa al lavoro dell’artista.

Borghi invece si è diplomato al liceo artistico di Bologna e inizia a lavorare con il collettivo Gruppo Zero, usando materiali di scarto come plastica e legno e creando anche scenografie. La sua ispirazione si nutre dell’immaginario delle culture e sottoculture musicali alternative, nonché al mondo dei fumetti horror.

Durante la serata sarà proiettato il documentario sul culto della Santa Muerte, girato a Città del Messico, prodotto da Xing e Opificio Ciclope.

Live music a cura di Kiša (Gianluca Modica, Giuseppe Taibi, Daniel Bastijanic, Angelo Casarrubia, Marcello Petruzzi) che proporranno canzoni in bilico tra desert rock e sperimentalismo wave. A seguire: Djset a cura di Gianluca Modica (g.Mod) e Matteo Romagnoli.