San Giovanni in Persiceto (Bologna), 18 giugno 2020 - Si lasciano per la troppa gelosia e lui mette la foto nuda dell’ex fidanzatina in una piattaforma on line di videoconferenze. Un 17enne studente italiano è stato denunciato dagli agenti del commissariato di San Giovanni in Persiceto per aver divulgato in rete questa foto hot della sua ex, una studentessa coetanea. E al giovane è stato contestato il reato chiamato ‘revenge porn’ (ex art. 612, ovvero "il reato di diffusione di immagini e video sessualmente espliciti"). Il revenge porn si riferisce genericamente alla diffusione di materiale a sfondo sessuale esplicito per vendicarsi dopo la fine di una relazione. La pubblicazione infatti avviene solitamente con lo scopo di umiliare la persona coinvolta. Tuttavia a volte questo termine inglese viene utilizzato anche in contesti non propriamente vendicativi, come ad esempio la distribuzione di pornografia senza consenso. Tornando a quanto è accaduto, in sostanza il giovane, utilizzando una piattaforma per le videoconferenze, ha postato una fotografia dell’ex fidanzatina completamente senza veli e dai particolari espliciti. Immagine a quanto sembra frutto di un selfie che poi la ragazza aveva mandato al suo fidanzato nell’occasione di uno scambio di foto piccanti.



Il caso ha voluto però che, al momento della pubblicazione della foto hot, fosse collegata alla piattaforma un’amica della ragazza, anche lei minorenne. La giovane incredula ha avvisato subito l’ignara vittima del revenge porn. La ragazzina ha verificato quanto le aveva raccontato l’amica e in effetti ha trovato la sua foto nuda su quella piattaforma. La studentessa preoccupata e imbarazzata ha subito raccontato lo spiacevole accaduto alla mamma che ha informato i genitori dell’ex fidanzato. Successivamente i genitori della ragazzina si sono recati al commissariato a raccontare l’accaduto e a querelare l’ex fidanzato. Il reato è punito infatti a seguito di querela sporta da parte della persona offesa. Il termine per la presentazione della denuncia è di novanta giorni e la sua remissione può essere soltanto processuale. Gli uomini del commissariato, hanno allora ricostruito la vicenda, e hanno contattato il 17enne e i suoi genitori, informandolo dell’iniziativa legale. Gli agenti si sono recati poi a casa del ragazzo e hanno effettuato una minuziosa perquisizione. Quindi i poliziotti hanno provveduto al sequestro dei device utilizzati per mettere la foto della ragazzina su quella piattaforma.

