Foto in mostra all’ospedale

’Pizzardi e la Grande Guerra. L’ospedale di Bentivoglio e l’assistenza ai soldati nelle foto e cartoline di inizi ‘900’. L’inaugurazione della mostra sarà giovedì alle 11, presso l’ospedale di Bentivoglio, in via Marconi 35, all’interno dell’ampio atrio del Cup. Al taglio del nastro interverranno Vincenzo Carnuccio, che è il responsabile Ospedali Spoke Area Nord ed Erika Ferranti, il primo cittadino di Bentivoglio. La mostra sarà visitabile fino al 12 marzo nell’orario di apertura dell’ospedale. L’accesso è consentito solo con mascherina chirurgica e secondo le vigenti normative per il contenimento Covid-19. Per avere maggiori informazioni si può contattare il Servizio Musei dell’Unione Reno Galliera al numero di telefono 051 8904829 o, in alternativa, scrivere una e mail all’indirizzi: [email protected]