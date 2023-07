Fotoamatori in gara per l’immagine più bella, Castel d’Aiano si mette in mostra

Ultimi giorni per fotografi e fotoamatori dell’Appennino per partecipare alla seconda edizione del concorso fotografico ’Scorci e colori di Castel d’Aiano’, organizzato dal locale Circolo culturale. Il termine per presentare in concorso i propri scatti più belli e intriganti è fissato al 31 luglio prossimo. Le opere saranno poi esposte in mostra alla biblioteca multimediale in via Lenzi da sabato 12 agosto al 2 settembre: saranno i visitatori a giudicare le fotografie in mostra e il 3 settembre è in programma la premiazione del vincitore.

Il regolamento, pubblicato sulla pagina Facebook del circolo e sul sito del Comune, prevede la partecipazione gratuita per tutti i residenti e i frequentatori del territorio di Castel d’Aiano. Sono ammesse immagini sia in bianco e nero che a colori e ogni partecipante può presentarne al massimo due, che non siano state scattate prima del 1° gennaio 2020. Le fotografie devono essere inedite e non essere state candidate ad altri concorsi fotografici. Le immagini in concorso vanno presentate in formato digitale jpg e inviate via mail all’indirizzo [email protected] unitamente alla scheda di partecipazione allegata al regolamento, debitamente compilata con le informazioni richieste.