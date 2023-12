Fotografa il tuo angolo di Natale con i libri. La biblioteca Croce lancia il concorso

La biblioteca ‘Giulio Cesare Croce’ di San Giovanni in Persiceto propone un gioco. Basta fotografare la propria libreria di casa addobbata a tema natalizio, o altri angoli della casa purché contengano sia libri sia decorazioni natalizie. Nelle foto non devono essere presenti persone. Le immagini vanno inviate a bibliocroce@comunepersiceto.it, specificando come oggetto della mail ‘Il tuo scaffale di Natale’. Le foto vincitrici potranno essere utilizzate per progetti grafici della biblioteca, come segnalibri e simili