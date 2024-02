Fotografare con il cellulare. Un corso con Gilberto Cervellati

Ricomincia il corso di fotografia con cellulare, a cura di Gilberto Cervellati. Non sono richieste competenze fotografiche precedenti. Il corso si terrà il sabato mattina con cadenza alternata, cioè una settimana sì e una no. Gli incontri avranno luogo dalle 9,30 alle 11,30 e si tengono presso la biblioteca e comprendono presentazioni audiovisive e sessioni di discussione di gruppo. Durante il corso, saranno assegnati esercizi pratici ai partecipanti per mettere in pratica le tecniche apprese durante le lezioni. Inoltre, si incoraggerà attivamente i partecipanti a condividere i propri lavori fotografici e a ricevere feedback sia dagli altri partecipanti che dal docente. La prenotazione è obbligatoria e si può fare via mail all’indirizzo biblioteca@comune.baricella.bo.it.