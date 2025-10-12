Identità a tavola

12 ott 2025
REDAZIONE WEB
Addio al fotografo Michele Nucci, per 30 anni testimone della vita cittadina di Bologna

Morto dopo venti giorni dall’incidente stradale. Ha raccontato la città fino all'ultimo, con la stessa passione di sempre, lavorando per diverse agenzie e poi quotidiani: la Repubblica prima e il Corriere di Bologna poi. A Budrio s’inaugura la sua personale ‘Live in Bo’

Bologna, 12 ottobre 2025 – Ha raccontato Bologna fino all'ultimo, con la stessa passione di sempre. E per chi ha avuto la fortuna di lavorare con lui e incontrarlo quasi tutti i giorni, tra conferenze stampa, fatti di cronaca, eventi politici, sport o concerti (che tanto amava), sembra impossibile pensare che non sentirà più la sua voce, la sua risata o i suoi 'ordini' quando qualcuno doveva prepararsi per uno scatto. Michele Nucci, 61 anni, fotografo e collaboratore del Corriere di Bologna è morto sabato sera, dopo venti giorni di ricovero in seguito a un incidente stradale.

Nucci, nato a San Giorgio di Piano, è stato per trent'anni un testimone fedele e irrinunciabile della vita cittadina di Bologna grazie alle sue foto, lavorando per diverse agenzie (Iguana Press, Eikon Studio, LaPresse), poi con il collega Giorgio Benvenuti, infine con i quotidiani, la Repubblica prima e il Corriere di Bologna poi.

Proprio oggi, domenica 12 ottobre, si inaugura alla chiesa di Sant'Agata di Budrio una sua personale, dal titolo 'Live in Bo' dedicata a una delle più grandi passioni di Nucci, la musica dal vivo e i grandi concerti che hanno segnato la storia recente della nostra città.

La redazione di Bologna del Resto del Carlino si stringe ai suoi familiari e ai colleghi del Corriere di Bologna.

