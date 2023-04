Fototrappole contro chi abbandona i rifiuti

A San Giovanni in Persiceto fototrappole contro l’abbandono dei rifiuti. "Abbiamo dichiarato guerra – spiega il sindaco Lorenzo Pellegatti – a coloro che continuano ad abbandonare rifiuti in giro per il territorio. La tolleranza è uguale a zero. Nonostante arrivino puntualmente le multe da parte della polizia locale a chi viene sorpreso ad abbandonare gli oggetti più disparati. A Persiceto contiamo di una media di una decina di multe al mese. I dispositivi elettronici li piazziamo nei luoghi sensibili del comune e sono tre. Ma l’obiettivo è quello di dotarci di altri dispositivi". Le fototrappole per l’abbandono rifiuti vengono solitamente posizionate su un albero o su un cartello stradale nelle vicinanze del luogo in cui vengono ritrovati rifiuti domestici, rifiuti ingombranti ed anche materiali edili di scarto. Secondo il primo cittadino, a Persiceto ci sono luoghi dove abitualmente c’è chi abbandona rifiuti di ogni sorta e lì occorre intervenire duramente.

La fototrappola per la lettura delle targhe si accende quando il sensore rileva movimenti nella zona sensibile da sorvegliare. Ed ogni targa rilevata, viene inviata in automatico al Comune come un video o una foto. L’invio delle riprese può avvenire in tempo reale o secondo lassi di tempo predefiniti, ad esempio a cadenza giornaliera.

"I dispositivi – prosegue Pellegatti- il più delle volte passano inosservati. Ma in un caso ho visto delle immagini di persone che hanno scorto il dispositivo elettronico, l’hanno guardato e poi hanno abbandonato dei sacchi lo stesso. Evidentemente non hanno ritenuto la telecamera funzionante. Ma grazie alle fototrappole per la lettura delle targhe è possibile identificare facilmente chi era alla guida di un mezzo che ha scaricato rifiuti in una determinata zona, ma non solo. La presenza di fototrappole per il controllo targhe rappresenta anche un ottimo deterrente ed evita che i cittadini abbandonino rifiuti fuori dalle aree predisposte".

E il sindaco aggiunge: "Una soluzione quella della fototrappola che non eliminerà definitivamente l’inciviltà, ma che aiuta a contenerne i danni per la salute di animali, persone e ambientali. E come sono solito dire, nel caso ci si imbatta in abbandoni di rifiuti o in comportamenti scorretti di conferimento, raccomando sempre ai miei concittadini di informare Geovest".

Pier Luigi Trombetta