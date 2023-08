Fotovoltaico, da gennaio 21mila nuovi impianti

Cresce il ricorso alle rinnovabili in Emilia-Romagna. A fine luglio sono stati attivati quest’anno 21.000 nuovi impianti, come rende noto E- distribuzione. In regione, quindi, da inizio anno è aumentata la potenza installata è aumentata di 251 MW. In questo contesto Bologna primeggia tra le province emiliano-romagnole con l’attivazione di 3.765 impiant, per quasi 40 MW. A confronto dello stesso periodo del 2022 sono anche aumentate del 150% le richieste di allaccio alla rete da parte dei titolari di impianti di piccola taglia: un dato che evidenzia "come sempre più famiglie e imprese scelgano di dotare case e fabbricati di pannelli solari".