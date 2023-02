Il Comune accelera sul fotovoltaico e si appresta a ‘liberare’ dai vincoli che impediscono l’installazione degli impianti anche

gli edifici di valore storico-monumentale di propria competenza.

Lo ha annunciato in commissione l’assessore all’Urbanistica, Raffaele Laudani. "Dall’inizio del mandato è stato avviato un ragionamento su quali misure e quali interventi sugli strumenti di regolazione urbanistica della città potessero essere adottati per favorire la transizione ecologica – ha detto Laudani –. Presto avremo i primi risultati complessivi, ma posso già anticipare un paio di possibili proposte di modifica agli strumenti. Andremo a rimuovere norma sui vincoli, consentendo l’applicazione dei pannelli in tutti gli edifici, a eccezione di quelli vincolati dalla Soprintendenza che dovrà valutare quelli di sua competenza. Per quelli di competenza del Comune rimuoveremo ogni vincolo", ha promesso Laudani.

Soddisfatta Coalizione civica con Simona Larghetti. "E’ una novità sostanziale, come amministrazione dobbiamo eliminare tutti gli ostacoli possibili all’installazione di pannelli, dobbiamo diventare una città solare se vogliamo combattere la povertà energetica". Ironico invece Stefano Cavedagna (Fd’I): "Finalmente il Comune farà quello che noi proponiamo da marzo 2022". Il Comune ha anche annunciato l’istituzione di un albo delle aree dismesse. Da un lato le realtà sociali interessate a uno spazio, dall’altro i tanti edifici che potrebbero essere riqualificati grazie agli usi temporanei. Il percorso è stato ufficialmente avviato dalla Giunta e ora la palla passerà al Consiglio comunale.