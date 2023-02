Fotovoltaico sugli edifici storici di Bologna, l’Ascom: "La Soprintendenza tolga i vincoli"

Installazione di un impianto fotovoltaico sul tetto di una casa

Bologna, 13 febbraio 2023 – L’Ascom appoggia il Comune che annuncia la volontà di eliminare i vincoli che impediscono l’installazione degli impianti anche sugli edifici di valore storico-monumentale di propria competenza. E auspica che la Soprintendenza a sintonizzarsi sulla stessa lunghezza d’onda. "Finalmente sarà possibile riqualificare anche gli edifici storici del centro che fino a oggi erano intoccabili, andando incontro alla tanto ricercata transizione ecologica – afferma Andrea Tolomelli, presidente Abiconf, del gruppo Ascom casa –. Ci auguriamo che la stessa linea venga adottata presto anche dalla Soprintendenza". Questa decisione "potrebbe avere ricadute positive anche sulla carenza di appartamenti in affitto e sugli alti costi delle locazioni", aggiunge Tolomelli. Secondo cui sarà quindi "fondamentale che il Comune apra un tavolo di confronto con le realtà imprenditoriali del territorio coinvolte, con le associazioni che rappresentano i piccoli proprietari di case e gli amministratori". Per il presidente di Abiconf, inoltre, "andranno coinvolte anche le banche del territorio per studiare sistemi di finanziamento ad hoc per i proprietari e i condomini che intendono procedere all’installazione dei pannelli fotovoltaici". Questo perché oltre all’installazione "bisogna poi tenere conto della manutenzione e sostituzione dei pannelli stessi". Trovati i finanziamenti, i lavori possono partire, "ma bisogna studiare...