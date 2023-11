Fourghetti lascia Bologna e fa ritorno a Milano: “Affetto e gratitudine per la città”

Bologna, 9 novembre 2023 – Fourghetti dà l’addio alle Due Torri. Il ristorante di via Murri che era stato lanciato sette anni fa dallo chef Bruno Barbieri (che poi lasciò nel 2020) e dall’imprenditrice Silvia Belluzzi lascia Bologna per fare ritorno nella ‘sua’ Milano. Lo annuncia lo stesso locale sui social.

“Il Ristorante Fourghetti, dopo sette straordinari anni di attività a Bologna – scrivono sui social i gestori del ristorante -, è lieto di annunciare con profonda emozione il suo ritorno nella città di Milano. Ha inizio un nuovo emozionante capitolo del percorso di Fourghetti, che fa ritorno alla sua città di origine, dove tutto è iniziato. Desideriamo ringraziare con tutto il cuore la città di Bologna, che ha aperto le sue porte e i suoi cuori al nostro ristorante e al nostro lavoro per tutto questo tempo. Siamo grati alle persone meravigliose che hanno condiviso con noi questa straordinaria avventura e alle amicizie che sono nate lungo il cammino. Questo non è un addio, ma un arrivederci: chiudiamo un capitolo a Bologna con il cuore pieno di affetto e gratitudine, ma pronti ad aprirne uno nuovo. Da gennaio 2024, il Fourghetti chiuderà le sue porte a Bologna, concludendo così questa bellissima esperienza. Tuttavia, si spalancheranno nuovamente a Milano e non vediamo l'ora di condividere con voi le emozionanti novità di questo nuovo e inedito capitolo della nostra storia. Il Fourghetti è pronto a intraprendere questa nuova ed eccitante avventura grazie a tutto il sostegno delle persone che ci sono state vicine. Il nostro impegno per la cucina e per l'ospitalità rimane però inalterato. Vogliamo così darvi il benvenuto nel nostro entusiasmante futuro milanese. Grazie ancora Bologna! Vi aspettiamo fino al 31 dicembre 2023, per salutarvi e ringraziarvi per tutti questi indimenticabili anni trascorsi in vostra compagnia. Continuate a seguirci sui nostri canali e sul nostro sito web per non perdervi tutte le importanti novità che abbiamo in serbo per voi”.