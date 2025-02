Fra Bauhaus e Giappone. Le frontiere del design con Roberto Terrosi

’Bauhaus e giappone: un dialogo tra modernità’. Eccolo il titolo dell’incontro, oggi alle 16, nell’ambito della mostra Le ragazze del Bauhaus e il caso Margarete Heymann, nella sala museale ‘Elisabetta Possati’, in via Santo Stefano 119. Quello di oggi sarà un approfondimento dedicato all’affascinante rapporto tra il Bauhaus e la cultura giapponese, un dialogo che ha profondamente influenzato lo sviluppo del design moderno. Roberto Terrosi, docente di estetica all’Accademia Laba di Rimini ed ex docente all’Università di Sendai, esplorerà le connessioni tra i principi estetici del Bauhaus e la tradizione artistica giapponese. L’incontro metterà in luce come l’essenzialità delle forme, il rapporto tra funzione ed estetica e l’attenzione ai materiali - caratteristiche distintive del Bauhaus - abbiano legami con l’estetica giapponese.

Particolare attenzione verrà dedicata all’influenza dell’arte giapponese sulle ceramiche prodotte nel Bauhaus, incluse quelle di Margarete Heymann. All’incontro seguirà una visita guidata della mostra. Prezzo 10 euro.