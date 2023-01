Fra Europa e Sud America con Soltani

Il filo conduttore del lungo cartellone formulato da Musica Insieme per la stagione 202223 è dichiaratamente l’ingresso di ‘musiche del mondo’ alternate con naturalezza ai classici europei. Il programma del concerto di domani sera (Auditorium Manzoni, ore 20.30) è quello che forse meglio incarna tale proposito, estendendosi con tutta naturalezza dal Barocco alla contemporaneità, dalla musica strumentale a quella vocale, dai brani originali d’autore a libere trascrizioni. Lo richiede, per altro, il particolare organico portato in scena: i Violoncelli dell’Orchestra dell’Accademia di Santa Cecilia, sette valenti strumentisti capitanati da un ottavo violoncello, quello del solista di origine persiana Kian Soltani, e affiancati per l’occasione dalla voce del soprano Giuliana Gianfaldoni, nota interprete belcantista qui alle prese con il tardo Romanticismo di Richard Strauss. L’ensemble di soli violoncelli fa venire in mente l’oceano di strumenti più volte radunati da Giovanni Sollima per il suo progetto 100Cellos (e quale altro strumento orchestrale sarebbe in grado di produrre qualcosa di sensato, moltiplicandolo all’infinito?); non manca dunque, a concludere la prima parte della serata, il suo ormai classico Violoncelles, Vibrez! del 1993.

Lo stesso principio sarà però applicato domani a un Concerto settecentesco di Antonio Vivaldi e a una Serenata ottocentesca di Carlo Alfredo Piatti, colui che Liszt ebbe a definire ‘il Paganini del violoncello’: "Un grandissimo virtuoso del violoncello – lo dice Soltani – così come oggi lo è Giovanni Sollima. In un certo senso Sollima è il Piatti del nostro tempo". Se la prima parte del programma (intitolata Lo spirito europeo) è dunque incentrata perlopiù su autori italiani di tre secoli attivi a livello internazionale, la seconda (intitolata South American Getaway) ci porta fra la musica brasiliana, con le Bachianas Brasileiras di Heitor Villa-Lobos, e quella argentina, con il tango Por una Cabeza di Carlos Gardel e le Cuatro Estaciones Porteñas (Quattro stagioni di Buenos Aires) composte da Astor Piazzolla su ispirazione di quelle vivaldiane. Frammezzo stanno i Lieder di Strauss alternati a melodie popolari variamente rielaborate: "Alla fine il cerchio si chiude – dice ancora Soltani – tornando appunto in Europa con l’antologia di canti popolari Folk off! Memories of Europe confezionata dal violoncellista britannico James Barralet. Credo che l’unione di musiche molto diverse porti alla fine ad un risultato molto piacevole all’ascolto".

Marco Beghelli