Fra Giampaolo Cavalli: "Papa Francesco e Zuppi, entrambi vicini alla gente"

Cosa hanno in comune Papa Francesco e il cardinale Matteo Zuppi? "Si somigliano nella capacità e nella disponibilità di arrivare a tutti, mettendosi in relazione con chiunque incontrino sulla loro strada". Parola di Fra Giampaolo Cavalli, direttore dell’Antoniano, che, a pochi giorni dall’inizio del Conclave del 7 maggio, ricorda la figura di Papa Francesco e ragiona su analogie e somiglianze tra la figura di Bergoglio e quella del nostro arcivescovo, attualmente tra i papabili. "Quando è stato eletto Papa Francesco, nel 2013, mi trovavo a Verona: un’anziana mi fermò per dirmi ‘pensi che questo lo capisco anche io", ricorda il frate. Parallelamente, nel 2015, Bergoglio nomina Matteo Zuppi arcivescovo, che nel 2019 diventa cardinale: "Anche in quel caso, una signora mi disse ‘io non vado in chiesa, ma don Matteo lo percepisco come uno di noi".

Questo, secondo lei, cosa sta a significare?

"Papa Francesco è riuscito a creare un ponte, un legame immediato con tutti, ma soprattutto con le persone meno strutturate".

E Zuppi?

"Il nostro vescovo vive attivamente il suo ministero. Tutti lo vediamo in giro per le strade di Bologna in bicicletta, attento a fermarsi con chiunque si avvicini. Emerge da qui una relazione di intensità umana che va al di là del ruolo, che viene incarnato in questo modo".

Potrebbe diventare Papa?

"Questo lo sa solo lo Spirito Santo. Io di cardinali ne conosco pochi, ma certamente il suo modo di interpretare il ruolo di vescovo è molto vicino alla gente con la voglia di dialogare".

Qual è il lascito più importante di Bergoglio?

"Difficile dirlo, ma sicuramente ha dato nuovamente dignità alle periferie e ai poveri, facendoli diventare soggetti non solo destinatari di azioni di carità o compassione, ma consegnando identità a un numero enorme di persone. Papa Francesco ci ha fatto guardare il mondo da un’altra prospettiva".

È quello che fate anche voi con Mense di Operazione Pane.

"Accogliamo i bisogni, i poveri, accogliendoli come ospiti in un ristorante. È la cifra del valore e della dignità di ogni persona".

Che ricordo personale ha di Bergoglio?

"Nel 2017 siamo stati ricevuti in Vaticano in occasione dei 60 anni dello Zecchino d’Oro: eravamo circa 200 persone, tra bambini, famiglie e amici del Piccolo Coro dell’Antoniano, e siamo stati vicino al Papa. Che arrivava agli appuntamenti sempre in anticipo, mentre noi siamo arrivati un po’ in ritardo. Ebbene, quando siamo arrivati, ha avuto modo di parlare dell’attesa. Un momento intimo e bello, in cui il Papa ha trovato il tempo di salutare tutti, scherzando con i bambini che erano un po’ intimiditi. Lui si è messo in mezzo a loro: un atteggiamento gli apparteneva".

Ovvero?

"La capacità di dare a tutte le persone che incontrava l’attenzione che meritavano".