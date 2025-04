Fra libri e cinema c’è il Dottor Živago

Feltrinelli festeggia i suoi 70 anni anche a Bologna, incrociando la ricorrenza con la Fiera del libro per Oggi alle 14, in Fiera, Simonetta Fiori dialoga con la vincitrice del Premio Inge Feltrinelli (Sezione Kids) e interviene anche Daniel Pennac.

Oggi alle 18, al Modernissimo, appuntamento con Scrivere per ragazzi è un atto politico: ospiti Pierdomenico Baccalario, Laura Gnocchi, Gad Lerner. Modera Valentina De Poli dopo i saluti di Carlo Feltrinelli, Romano Montroni. Alle 19.30, segue la proiezione de Il dottor Živago di David Lean. Domani mattina, all 9, invece, Giovanni Avolio, autore di Appunti per giovani druidi (Gribaudo) incontra le classi della scuola Lipparini.