Fra Morgan e Norman. Il Bravo svela le stelle

La non novità è quella della qualità che paga sempre, perché anche nel pop come nel jazz c’è un solo modo di fare le cose per bene (e infiniti modi di farle male). Molte le star che energizzano il cartellone invernale del Bravo Caffè fino alla prima decade di maggio. Una manciata di meraviglie con botti che fanno clamore, dal concerto di Morgan (25 e 26 febbraio) a quelli di Andy Timmons (17 e 20 febbraio) e di Steve Norman, sassofonista degli Spandau Ballet (aprile). Domani tocca a Lara Pasquali in trio, collaborazioni illustri tra cui quella decennale con Cheryl Porter, chanteuse che pratica soul, jazz e funky. Il 22 gennaio è atteso Garbo, alfiere della new wave in Italia negli anni ’80. Giovedì 30 Pia Tuccitto festeggia il compleanno con il suo pop venato d’intimismo alla Leonard Cohen e accenni di rock sperimentale.

Febbraio si apre con il Neapolitan Quartet di Antonio Onorato (mercoledì 5) e la partecipazione agli eventi di Art City grazie a Storie e suoni dell’arte della giornalista Valentina Tosoni (podcast premiato da Artribune) e prosegue con Franco Mussida (inventore della PFM, 12) e Vince Pastano (13) che presenterà il nuovo album, in attesa del tour con Vasco. San Valentino sarà affidato a Samantha Iorio – già vocalist di Mario Biondi – per un omaggio a Sade. Domenica 16 torna Ray Gelato e gli Giants. Poi s’alza il sipario sulla settimana di Andy Timmons e Silvia Mezzanotte (mercoledì 19). Il 22 riflettori su Rachel Doe, frontwoman dei Rumba de Bodas.

Data clou il 25 con l’eclettico che divide: Marco Castoldi in arte Morgan (piano acustico), in duo con Daniele Megaherz (basso). Cantautore, polistrumentista, scrittore che improvvisa monologhi, canzoni, colonne sonore e ricerca, dalla classica alla sintesi vocale. Segue una notte fusion con il tastierista Scott Kinsey e la All Star Band.

Marzo inizia con l’omaggio di Peppe Servillo, Natalio Mangalavite e Javier Girotto a Lucio Dalla (L’anno che verrà, 4 marzo) e prosegue con il chitarrista di Ultimo, Manuel Boni (5) e la candidata al Grammy Sabina Sciubba con la band Brazilian Girls in trio con Riccardo Onori (6). Il 7 Johnson Righeira celebra i 40 anni della hit L’estate sta finendo. L’8 marzo è Paola Folli, corista degli 883, gli Articolo 31, Mina, Andrea Bocelli, Adriano Celentano a officiare il giorno dedicato alle donne. Seguono nomi da urlo, da Scott Henderson a Sarah Jane Morris. Dai Kiioto (domenica 23) con la voce dei Lamb Lou Rhodes a Stella Cole (mercoledì 26), astro nascente d’oltreoceano. Se aprile è in costruzione, maggio rivendica Tuck & Patti (mercoledì 7) e Dominic Miller (13 e 14).

