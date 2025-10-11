Fra salute e realtà virtuale. Un robot per la riabilitazione

La riabilitazione dopo gravi incidenti, ictus, cadute attraverso una piattaforma robotica che si serve dell’intelligenza artificiale. Moonwalker è un sistema che integra la realtà virtuale con una pedana che si orienta in tutte le direzioni e che permette di simulare ambienti quotidiani, ma anche percorsi più complessi come strade accidentate e sentieri nei boschi, al fine di un recupero della mobilità e dell’equilibrio.

Un sistema rivoluzionario che è stato presentato nel presidio ospedaliero accreditato Villa Bellombra, che lo ospita all’interno di una palestra-laboratorio (il Joint Lab) dove sono presenti anche Lokomat, un esoscheletro robotico per il recupero del cammino e Armeo Power, dedicato al recupero di braccio e mano.

Moonwalker e il Joint Lab non sono solo un ambiente di recupero della disabilità, ma un laboratorio di studio e ricerca in collaborazione con il Dipartimento di Scienze biomediche e neuromotorie e con il Dipartimento di Ingegneria dell’Energia elettrica e dell’Informazione ‘Guglielmo Marconi’ dell’Università di Bologna. "La collaborazione tra Villa Bellombra e Università, avviata nel 2023 – afferma la direzione di Villa Bellombra insieme al management del Consorzio Ospedaliero Colibrì – rappresenta un esempio virtuoso di integrazione fra ricerca e cura della persona all’insegna dell’innovazione continua. Essa è anche, nondimeno, un’espressione del ruolo che il privato accreditato può svolgere quale partner integrato e complementare, nell’ambito di un sistema sanitario pubblico e nello specifico della rete sanitaria bolognese". La presentazione del Moonwalker e del laboratorio è stata preceduta da un convegno che ha avuto come oggetto la riabilitazione al quale hanno partecipato studiosi e docenti dell’Alma Mater ed esperti di robotica.

Al convegno hanno partecipato, tra gli altri, Riccardo Rovatti, direttore del Dipartimento di Ingegneria dell’Energia Elettrica e Paolo Pillastrini, direttore del Dipartimento di Scienze Biomediche e Neuromotorie.

Monica Raschi