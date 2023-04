Fra tecnologia e Bauhaus La ’scatola nera’ di Vagac

Da una parte Bau, dall’altra Gizmo. Da una parte la fascinazione per il movimento della Bauhaus integrato nella pittura e dall’altra quella per i ‘device’, i piccoli oggetti tecnologici ormai entrati a far parte della nostra vita, come ad esempio gli smartphone. Ecco i due poli concettuali che guidano la pittura di Milan Vagac, nella mostra Black Box, che apre oggi alle 16 alla Labs Gallery di via Santo Stefano 38. L’artista slovacco classe 1986, residente però a Praga, è alla sua seconda mostra italiana, ma è con il gallerista Alessandro Luppi, da sempre interessato ai linguaggi contemporanei con una radicale ricerca, che ha trovato la collaborazione perfetta nel nostro paese. Il suo lavoro è incentrato sul rapporto uomo-tecnologia, una relazione che spesso si vive passivamente o meglio, superficialmente, basata soprattutto sull’utilizzo di oggetti che percepiamo come ‘giocattolini’ e che invece Milan Vagac è desideroso di sondare, aprire, analizzare nel mondo figurativo, approdando quindi a un’arte astratta affascinante. E pure attraente, per nulla ‘black’, anche nella costruzione di supporti particolari per le tele, che si osservano anch’esse come opere d’arte.

Circuiti del computer, cavi e metalli preziosi: tutti questi elementi, nascosti sotto la copertura plastica dell’apparecchio, rimangono inaccessibili al fruitore comune perché nascosti all’interno di scatole nere. Nella sua arte riprende il dibattito novecentesco sul rapporto che intercorre tra tecnologia e cultura tipico delle avanguardie e ‘elaborando, complicando e addirittura dissestando tali forme, Vagac "ne sviscera i meccanismi interni che a loro volta vengono mostrati in tutta la loro intrinseca complessità" scrive il critico Domenico de Chirico.

’Black box’, da cui il titolo della mostra, è, per l’appunto, una scatola nera, un sistema di cui non si conoscono i processi interni, tanto da poterla metaforicamente definire come una scatola magica e l’artista, attraverso i suoi lavori, scrive ancora de Chirico, "vuole mostrare ciò che sta sia dietro sia dentro, creando rilievi illusori, esponendo solo parzialmente la superficie e rivelando le strutture che altrimenti sarebbero nascoste, negando non già la superficie in senso ontologico ma facendo di tutta l’opera la superficie stessa". "La superficie dei miei dipinti – afferma Vagac? – è solo parzialmente dipinta in modo da rivelare gli elementi strutturali. Rinnegando la bidimensionalità dell’opera ne rivelo gli strati e le strutture nascoste".

Benedetta Cucci